„Die Familie von Pawlos hat jetzt Gewissheit“

„Weilburg trauert um Pawlos“, sagte Bürgermeister Hanisch am Ostermontag. „Wir haben jetzt Gewissheit über das Schicksal von Pawlos – vor allem die Familie von Pawlos hat Gewissheit“, sagte Hanisch an dem Ort, an dem der Erstklässler geborgen wurde. „Diese Gewissheit hilft dabei, jetzt trauern zu können.“ Vor den Angehörigen und den Freunden des kleinen Buben lägen schwere Tage. „Wir alle sind in Gedanken bei der Familie.“