Kind leblos geborgen – vermutlich vermisster Bub

Der Sechsjährige besuchte eine Förderschule im mittelhessischen Weilburg. Am 25.3., an einem Dienstag zu Mittag, lief er ohne ersichtlichen Grund davon. Kurz darauf sah ihn noch ein Passant an dem kleinen Bahnhof nahe der Lahn, nur wenige Hundert Meter von der Schule entfernt. Dort endete auch die von den Spürhunden aufgenommene Spur.