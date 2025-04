Gefahr fürs heurige Obst ist noch nicht vorbei

Strahlender Sonnenschein, Temperaturen jenseits der 20 Grad, Bienen brummen um die bunten Blüten der Bauern im Eferdinger Becken. Doch ganz perfekt ist diese scheinbar ungetrübte Idylle noch nicht: Einige Nächte müssen die Landwirte noch um ihre Pflanzen zittern. Das weiß auch Horst Hubmer, der mit seiner Familie den Firlingerhof in Scharten betreibt. „Derzeit steht bei uns die Kirsche in Vollblüte, auch die Zwetschke blüht. Die Marillenblüte ist schon vorbei, die Äpfel stehen kurz davor“, so der erfahrene Landwirt. Bisher habe der Frost am Firlingerhof keine Schäden angerichtet, aber die größte Gefahr sei immer dann, wenn die kleinen Früchte an den Bäumen hängen.