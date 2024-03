Heimische Marillen blühen so früh wie noch nie

Große Gefahr Frühstart

Doch je früher der Start, desto größer ist auch das Risiko: „Während der Blütezeit hält die Pflanze noch kühlere Temperaturen aus, am empfindlichsten ist sie aber, wenn die Frucht noch ganz klein ist“, erklärt Johannes Gruber vom Marillenhof Gruber in Niederneukirchen. „Je früher diese Phase kommt, desto höher ist das Risiko, dass die Temperaturen in der Nacht unter null Grad sinken.“