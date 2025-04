Klagsflut in Bio-Branche: Affäre um Soja aus Togo

Es klingt wie ein Drehbuch für einen Politthriller – aber es ist bittere Realität in der rot-weiß-roten Bio-Szene. Mittendrin: die traditionsreiche Witzmann Mühle in Oberösterreich, der bekannte PR-Stratege Joe Ritt und der unter Dauerbeschuss stehende Branchenverband Bio Austria. Der Fall zieht immer größere Kreise – und gipfelt nun in einer Großoffensive am Handelsgericht Wien.