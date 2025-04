Sturm-Legende ist bereit für die Box-Premiere

Mario Haas schnauft ins Handy. „Entschuldige, ich habe Training gehabt, laufe jetzt zurück“, erzählt die Sturm-Legende, die am kommenden Samstag beim Branchenboxen in der Liebenauer Eishalle erstmals in den Ring steigt. Drei Monate lange bereitete sich der „Bomber“ auf seine Premiere vor. Es waren Monate der Qualen, Sturzbäche von Schweiß standen in den Trainingseinheiten unter Coach Martin Haag an der Tagesordnung. „Am Anfang war es schon ziemlich zach. Ich war nicht fit, habe keine Technik gehabt und es von der Pike auf lernen müssen. Doch dann hat es immer mehr Spaß gemacht.“