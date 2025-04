Hospizärztin: „Nicht erst, wenn es zu Ende geht“

Es sind die Begegnungen mit den Menschen, die Palliativmedizinerin Dr. Theresa Sellner-Pogány bewegen: „Die Gespräche, in denen es wirklich um wesentliche Lebensdinge geht.“ Was sie von ihrer Arbeit für sich mitnehmen kann, warum man deutlich früher als derzeit üblich in die Palliativbetreuung kommen sollte und was man sich vom Yoga für den Tod abschauen kann? Wir haben nachgefragt.