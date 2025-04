Frühlingswetter lädt zu Nesterlsuche im Freien ein

Perfektes Ausflugswetter

Am Ostermontag bleibt es weiterhin mild, aber bewölkter, vor allem am Nachmittag. „In den Bergen und im Mühlviertel sind kleinere Schauer möglich. Mit 18 bis 22 Grad bleibt es trotzdem mild“, so der Experte. Optimales Ausflugswetter also: „Unterhalb von 2000 Metern wird man in den Bergen nicht von Neuschnee überrascht“, so der Meteorologe.