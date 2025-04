Nach Friedhofs-Irrfahrt: „Es war ein Blackout!“

Mehrere Gräber bei Irrfahrt auf Friedhof beschädigt

Die Pensionistin beschädigte bei ihrer Fahrt über den Friedhof Gräber. Der entstandene Schaden halte sich aber in Grenzen. „Die Familie ist sehr bemüht, das jetzt schnell wiedergutzumachen“, so der Bürgermeister. Auch ein Steinmetz wurde am Tag nach der Friedhofsfahrt schon beauftragt. „Seien wir froh, dass nicht mehr passiert ist“, reagiert auch Pfarrer Josef Hirnsperger mit der nötigen Ruhe. Zum Glück waren zu dem Zeitpunkt auch kaum Menschen am Friedhofsareal. Die Frau hatte sich rechtzeitig vor der Abendmahlfeier in der Kirche verfahren. Auch der Priester war nicht vor Ort. Er deckt einen Pfarrverband ab und hielt in Altenmarkt die Messe. Sabine Salzmann