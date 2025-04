Diese Themen bewegen die Bürger im Westen Wiens

Die Hochwasserbecken, die in der Amtssprache „Haltungen“ genannt werden, verfügen über ein Fassungsvermögen von 1,2 Millionen Kubikmetern Wasser. Diese befinden sich zwischen dem Lainzer Tiergarten und der Westbahnstrecke und waren bummvoll. Trotzdem hatten etliche Anwohner in Penzing und auch in Hietzing mit einem Wassereintritt in den eigenen vier Wänden aufgrund der Unwetter zu kämpfen. Bei dem Thema „Hochwasserschutz“ sind sich vor der Bezirksvertretungswahl in Penzing alle Parteien übrigens einig, dass an dieser Stelle nicht gespart werden darf.