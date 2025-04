„Meine Situation ist sicher kein Dauerzustand“

„Mir gefällt’s hier super gut, es ist wie eine zweite Heimat für mich. Ich wohne in der Stadt, wenn ich Zeit habe, fahre ich an den Comer See, gehe schwimmen, gönne mir ein Eis. Meeresfrüchte esse ich am liebsten, da lacht mein Herz.“ Blondschopf Matthias Braunöder fehlt’s privat in Italien an nichts, sportlich läuft es für den Ex-Austrianer bei Como in seiner ersten Serie-A-Spielzeit aber seit Monaten nicht. Der letzte Einsatz liegt lange zurück – am 30. Dezember kam er beim 2:0-Sieg gegen Lecce in Minute 92 aufs Feld. „Für mich ist das eine komplett neue Situation, der Kopf muss viele Gedanken verarbeiten. Aber ich gehe sehr gut damit um.“ Dabei erkämpfte sich der 23-Jährige vor dem Aufstieg sein Stammleiberl, Trainer Cesc Fabregas setzte auch zum Saisonstart im italienischen Oberhaus auf Braunöder. „Ich habe keine Erklärung bekommen, warum ich nicht spiele. Mein Verhältnis zum Coach ist in Ordnung, der Austausch ist zurzeit aber nicht der intensivste.“