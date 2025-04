Montafon: Frühlingsboten und schneebedeckte Höhen

Durch seine einmalige Lage zählt das Rellseck zu den schönsten Aussichtspunkten im Montafon und ist zu jeder Tages- und Jahreszeit einen Abstecher wert. Auf der noch kargen Bergwiese im Bereich der Kapelle strecken derzeit Krokusse ihre Blütenköpfe der Sonne entgegen. Nun hätte man die Möglichkeit, das E-Bike abzustellen und zu Fuß, der Beschilderung folgend, nach Monteneu zu wandern. Oder man tritt in die Pedale und fährt ein Stück den selben Weg zurück, nimmt dann aber die Abzweigung Richtung Fritzensee und folgt den Hinweistafeln in Richtung Allmeinrunde und Monteneu. In der Nähe eines urigen Maisäß geht die Schotterstraße in einen Wanderpfad über. Also wird das Fahrrad am Wegrand abgesperrt zurückgelassen und man folgt dem Pfad zu Fuß weiter bergan. Teilweise gestaltet sich der Anstieg steil und schließlich erreicht man eine weitläufige Bergwiese, wo im Schatten der Nadelbäume noch Schnee liegt. Dort ist es ruhig, außer den Klängen der Natur – der Gesang der Vögel und das leise Glucksen des Schmelzwassers – ist nichts zu hören.