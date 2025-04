Dieser Italo-Espresso ist ab jetzt chinesisch

Der neue Eigentümer übernimmt vom derzeitigen Mehrheitsaktionär Francesco Ranzoni eine 78,5-prozentige Beteiligung am Unternehmen, wie Bialetti am Mittwoch in einer Presseaussendung mitteilte. Der Wert des Unternehmens wird mit 30 Millionen Euro beziffert, die Verschuldung liegt bei 124 Millionen Euro.