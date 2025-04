Borreliose, Malaria und ein abgebranntes Wohnmobil

Eine optimale Vorbereitung auf die neue Saison sieht definitiv anders aus! Als amtierender Staatsmeister im Motocross hat Michael Kratzer natürlich hohe Ansprüche. Mit Platz drei startete er vergangenes Wochenende in Sittendorf in die neue Saison. „Ich bin richtig zufrieden, weil es heuer eine komplett andere Situation ist und ich auch noch nie so wenig Vorbereitung gehabt habe wie heuer“, erzählt der Baierdorfer.