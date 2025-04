Rossi sichert sich mit Minnesota Play-off-Platz

Minnesota geriet in der 49. Minute 1:2 in Rückstand, den Joel Eriksson Ek 22 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit zum 2:2 ausglich. Der Punktgewinn reichte bereits für den Aufstieg. In der Verlängerung fixierte Matt Boldy auch noch den vierten Sieg in den jüngsten fünf Spielen.