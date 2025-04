Neues Medikament gegen Demenz in EU zugelassen

Bis zu 150.000 Patienten in Österreich

Das Medikament könnte in einigen Monaten verfügbar sein. In Österreich gibt es laut Gesundheitsministerium 130.000 bis 150.000 Demenzkranke. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass der Nutzen des Arzneimittels bei einer bestimmten Gruppe von Patientinnen und Patienten und unter bestimmten Voraussetzungen die Risiken überwiege, teilte die EU-Kommission am Dienstag mit.