Hoppala: Hier verliert Bezos Boden unter den Füßen

Die spektakuläre Szene ereignete sich kurz nach der Rückkehr der sechsköpfigen, rein weiblichen Crew, die mit der New Shepard-Kapsel von Bezos’ Raumfahrtunternehmen Blue Origin zu einem suborbitalen Flug aufgebrochen war. Kurz nachdem die Kapsel wieder am Boden aufsetzte, eilte Bezos persönlich zur Landezone – offenbar zu hastig. Beim Versuch, die Kapseltür zu öffnen, stürzte er in eine Bodenvertiefung und landet selbst recht unsanft.