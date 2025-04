Jeff Bezos empfing Verlobte mit Bussi auf der Erde

In der Schwerelosigkeit

Um 15.34 Uhr erreichte die Rakete schließlich die Schwerelosigkeit. Immer wieder hört man die sechs Astronautinnen jubeln. „Wow“ oder „Oh my God“, riefen Perry, Sánchez, King und Co. immer wieder in die Mikrofone. Eine Person an Bord schien zudem zu schreien: „Wir sind im All!“