„Eine Minute länger – und er hätte nicht überlebt“

Für diese Aktion gebührt Walter Reiter (64) aus Steinbach am Attersee ein Orden. Er war es, der am Donnerstag die Hilfeschreie eines in Seenot geratenen Kajakfahrers hörte (die „Krone“ berichtete) – und rasch reagierte. Der pensionierte Techniker der Netz OÖ schildert im Gespräch mit der „Krone“ die bangen Minuten: „Ich hab’ wen schreien gehört, konnte das aber nicht zuordnen. Ich hab’ geglaubt, einen Radfahrer hat’s geschmissen. Dann sah ich durchs Fernglas, wie jemand am See herumgefuchtelt hat.“