Kajak-Kapitän aus eiskaltem Attersee gerettet

Donnerstagmittag schrillten bei Wasserrettung und einer Feuerwehr am Attersee die Alarmglocken – ein Kajakfahrer war in Seenot geraten. Als sie eintrafen, hatte bereits ein Fischer den Schiffbrüchigen gerettet. In letzter Sekunde: Der Wassersportler war deutlich unterkühlt und hatte keinerlei Schutzausrüstung dabei.