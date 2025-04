Jugendliche zielten mit Waffe auf Passanten

Die Burschen (17 und 18 Jahre) und das 16-jährige Mädchen waren am Nachmittag in einem Auto von Enns in Richtung Hitzing unterwegs. Während der Fahrt sollen drei von ihnen abwechselnd immer wieder eine täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe aus dem Autofenster gehalten und damit auf Passanten und andere Lenker gezielt haben.