Der Urlaub wurde zum Termin-Marathon

Eigentlich wollte Österreichs Rekordläufer Aaron Gruen Urlaub machen. Doch nachdem er Ende März in New York in 2:09:53 Stunden als erster Österreicher einen Marathon unter 2:10:00 Stunden ins Ziel brachte, wurde der 26-Jährige in Wien zum gefeierten Helden. So wurde aus der Sightseeing-Tour mit Freundin Katie ein Termin-Marathon.