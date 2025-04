Osterverkehr: Hier bremsen Staus und Baustellen

Eine gehörige Portion Sitzfleisch und Gelassenheit benötigte man am Morgen am Brenner. „In den frühen Morgenstunden verlor man auf der Brennerstrecke etwa eine Stunde in Richtung Süden“, meldeten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen am Samstagvormittag. „Es kommt zwar über die Fernpassstrecke noch einiges nach, hier hat sich die Lage gebessert. Das Verkehrsgeschehen hat sich in Richtung Osten verschoben.“