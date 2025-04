Osterverkehr noch ohne Chaos – was kostet Sprit?

Beginn der Osterferien in Österreich und weiten Teilen Deutschlands – wie macht sich das auf den heimischen Straßen bemerkbar? Die Situation in Tirol stellte sich am Samstag vergleichsweise ruhig dar. Verkehrshotspot war die Fernpassstrecke. Für all jene, die in den nächsten Tagen eine Reise ins benachbarte Ausland planen, klären wir, wo Tanken besonders teuer ist.