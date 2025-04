Mit Drogen gedealt: Haftstrafe für 22-Jährige

1,8 Kilo Heroin für den Eigenbedarf

Der 22-jährigen Nordburgenländerin wird am Landesgericht Eisenstadt vorgeworfen, 4,5 Kilogramm Heroin, Kokain, Speed, Ecstasy und rund 5000 einschlägige Tabletten unter die Leute gebracht zu haben. Auch und vor allem an Jugendliche. Was das Heroin betrifft, ruderte man beim Prozess zurück: 1,8 Kilo sollen für den Eigenbedarf bestimmt gewesen sein.