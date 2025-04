13-Jährige vergewaltigt: Haftstrafe für Kärntner

Es ist der Albtraum aller Eltern, was einer Tochter aus gutem Hause in Klagenfurt passiert ist: Das Mädchen stürmte nach einem Streit um die Handyzeit aus dem Haus – und landete in den Fängen eines 56-Jährigen, der die verwirrte 13-Jährige zu sich nach Hause lockte, wo er sie mit Alkohol und Pillen gefügig gemacht haben soll.