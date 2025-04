Ex-Weltmeister wegen Kindesmissbrauchs angeklagt

Weltmeister und zweifacher Vize-Weltmeister

Dott ist seit fast 30 Jahren Snooker-Profi, 2006 triumphierte er im WM-Finale gegen Peter Ebdon, außerdem wurde der Schotte 2004 und 2010 Vize-Weltmeister. In dieser Saison ist er aus den Top 50 der Weltrangliste herausgefallen. Dott hätte am Freitag in der Qualifikation für die WM 2025 gegen den Chinesen Wang Yuchen antreten sollen.