Waris Dirie: „Elton John hat mich ermutigt“

Ihr bewegtes Leben – von der Nomadin zum Supermodel – hat Waris Dirie bereits mit der Autobiografie „Wüstenblume“ erzählt. Mit der Malerei hat die somalisch-österreichische Bestsellerautorin und Menschenrechtsaktivistin aber auch abseits des geschriebenen Wortes ein großes Talent, um ihre Geschichte weiterzutragen. Inspiriert dazu hat sie ausgerechnet einer der größten Popstars unserer Zeit. „1998, nach Erscheinen meiner Biografie, hat mich Elton John angerufen und mir angeboten, mein Buch zu verfilmen“, erzählt sie im „Krone“-Interview. „Elton lud mich für einige Tage in sein Anwesen Woodside in Old Windsor gegenüber dem königlichen Schloss ein. Bevor wir uns über mein Buch unterhalten haben, führte er mich durch seine beeindruckende Kunstsammlung.“