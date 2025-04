Fahrer-Beben bei Mercedes? Schumacher hat Verdacht

Hängt alles von Max Verstappen ab?

Doch in die Kritik mischt sich schließlich ein brisanter Verdacht: „Das Auto war da. Für Antonelli ist es noch zu früh. Aber der hat das im Verhältnis super gemacht. So wird Russell, meines Erachtens, nicht bleiben dürfen.“ Immerhin möchte Mercedes wieder um den WM-Titel fahren. „Er muss schon mehr leisten, das macht einen Weltmeister am Ende aus“, so Schumacher.