Neuer Radlerstreifen spaltet weiter die Gemüter

Stau verursacht schlechte Laune

Was an den Stadteinfahrten alltäglich ist, sorgt seit dieser Woche bei Autofahrern auf der Nibelungenbrücke – oder eigentlich aus Richtung Ottensheim kommend schon ab Puchenau – für mächtig schlechte Laune. Denn den Auslöser dafür, die neuen Fahrstreifen für Radler auf dem Donau-Übergang, die pro Fahrtrichtung den Autofahrern eine Spur wegnehmen, halten viele für entbehrlich, wie beim gestrigen „Krone“-Lokalaugenschein in den frühen Morgenstunden einmal mehr deutlich wurde.