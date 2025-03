Neue Radlerstreifen sorgen für Stauchaos in Linz

Der Grund: die neuen provisorischen Fahrradstreifen auf dem Donau-Übergang, die am Montagabend markiert worden waren. Ab sofort gilt: Autofahrer haben je Richtung nur noch zwei statt drei Fahrstreifen, denn einer ist künftig für Radfahrer reserviert. Die neuen Radwege werden dabei vom motorisierten Verkehr durch 1,1 Meter hohe Leitwände getrennt. Obwohl diese noch nicht montiert wurden und das Provisorium offiziell erst am 7. April startet, war der Unmut groß, nachdem am Dienstag stundenlang nichts mehr ging.