„Mit 65 riskierst du nicht so viel wie mit 25!“

Die 47. Lavanttal-Rallye findet am 11./12. April in Kärnten statt. „Oldie“ Raimund Baumschlager fordert mit 65 Jahren Österreichs junge Garde und will aufs Stockerl. Im „Krone“-Interview spricht er über den Lavanttaler Dialekt, den Rallye-Nachwuchs und warum jede Zehntelsekunde für ihn immer noch so ein Genuss ist.