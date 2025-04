Ein Aussichtspunkt zwischen Himmel und Erde

Die Weiße Pestwurz fällt vor allem durch ihre ungewöhnlich frühen Blüten und ihre besondere Wuchsform auf. Sie gehört zur Familie der Korbblütler und ist in Europa weit verbreitet, besonders in feuchten, schattigen Wäldern, an Bachufern oder in Gebirgsregionen. Ihre Blütezeit beginnt bereits im zeitigen Frühjahr, wenn viele andere Pflanzen noch nicht ausgetrieben haben. Dann erscheinen die weißen, traubigen Blütenstände, die oftmals einen süßlichen Duft verströmen und zahlreiche Insekten anlocken. Charakteristisch für die Weiße Pestwurz ist der starke Kontrast zwischen Blüte und Blatt: Die großen, herzförmigen Blätter entwickeln sich erst nach der Blüte und können im Sommer einen Durchmesser von über einem halben Meter erreichen. Die Pflanze wurde früher – wie ihr Name andeutet – medizinisch genutzt, unter anderem gegen die Pest und andere fiebrige Erkrankungen. In der Volksmedizin wurde sie wegen ihrer entzündungshemmenden und krampflösenden Wirkung geschätzt. Sie vermehrt sich sowohl über Samen als auch über unterirdische Ausläufer, wodurch sie an guten Standorten schnell größere Flächen erobert.