Hilfe! Sturm gehen jetzt die Stürmer aus

Kommenden Sonntag (14.30 Uhr) wartet der großen Kracher: In der Mozartstadt prallen Vizemeister Salzburg und Titelverteidiger Sturm aufeinander. Ein Duell mit Zündstoff! Dass die Schwarzen nach dem Verletzungspech in der Offensive schon am Krückstock gehen, sieht Trainer Jürgen Säumel als Chance und nicht als Nachteil.