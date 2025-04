Des Landes bester Koch malt auch nicht schlecht

Aktuelle Ausstellungen auch in Wien

Anstatt sich während der Corona-Pandemie in Serien-Marathons zu verlieren, ließ er sich von großen Künstlern inspirieren und griff unter dem Pseudonym Rodama kurzerhand selbst zum Pinsel – und die Ergebnisse kommen gut an! Einige seiner Werke kann man zurzeit am Rande der Düsseldorfer Altstadt, in der Galerie „Geuer & Geuer“, besichtigen, oder hier in der Landeshauptstadt in der „Nitsch Foundation“ oder bei „Meiko“. Auch hier sind selektierte Bilder des 56-Jährigen ausgestellt.