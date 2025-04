Bewerbungs-Boom bei Amtsleiterposten in Kärnten

Ein Amtsleiter steuert und optimiert die Verwaltungsabläufe, ist zentrale Ansprechperson für Bürger, Politik und Verwaltung, entwickelt gemeinsam mit dem Bürgermeister strategische Konzepte, setzt politische Beschlüsse um, leitet kommunale Projekte, bearbeitet rechtliche Fragestellungen und übernimmt Führungsaufgaben in gemeindeeigenen Betrieben. Es handelt sich also um eine Schlüsselrolle in den Kärntner Kommunen– drei Kärntner Gemeinden sind aktuell auf der Suche nach einer neuen Amtsleitung. In einer ließen sich erst im zweiten Anlauf geeignete Interessenten finden.