War’s das mit der Globalisierung?

Eines ist in jedem Fall klar: Wenn es nicht beim bloßen Säbelrasseln bleibt, wie bei Trump so oft der Fall, und die Zölle wie angedroht, tatsächlich massiv angehoben werden, wird das in der gesamten mitteleuropäischen Wirtschaft tiefe Spuren hinterlassen. Die Zölle werden natürlich durchgereicht und wo ankommen? Beim Endverbraucher. Die deutsche Automobilproduktion, die ohnehin schon angeschlagen ist, zählt zu einer Schlüsselindustrie in Amerika (13,1 Prozent). Laut „tagesschau online“ wurden im vergangenen Jahr rund 450.000 Fahrzeuge „made in Germany“ in die USA exportiert. Jetzt kommt eine 25-Prozent-Zollsteuer auf Pkw, später dann auch auf Autoteile.