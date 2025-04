Myanmars Junta schoss auf Rotkreuz-Mitarbeiter

Konvoi „befolgte Anweisungen nicht“

Doch Hilfskonvois wird die Einreise in das krisengebeutelte Land erschwert. Truppen der Junta haben auf einen Hilfskonvoi des chinesischen Roten Kreuzes Warnschüsse abgefeuert. Der Konvoi habe die Anweisung des Militärs, in einer Konfliktzone anzuhalten, nicht befolgt, so ein Sprecher der Junta.