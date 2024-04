Kreuzfahrtschiff lässt Touristen auf Insel zurück

Pässe an Touristen übergeben

Trotz der Probleme sind die vergessenen Passagiere zuversichtlich, dass sie ihre Reise beenden können. Ihre Pässe wurden von der Reederei den örtlichen Behörden und schließlich an die Gestrandeten übergeben. „Wir haben viel für diese Reise nach Afrika bezahlt, also hoffen wir, dass wir den Rest der Reise überstehen und in Spanien ankommen“, so Jay.