Ist Bieber etwa der Papa von Kourtneys Sohn?

„Schwöre, Justin Bieber ist nicht mein Dad“

Doch was ist dran an dem Gerücht? Dazu meldete sich jetzt ausgerechnet Reign selbst zu Wort. In einem Instagram-Livestream antwortete der Zehnjährige auf die Frage eines Fans, ob er denn ein „Bieber-Baby“ sei, mit der deutlichen Ansage: „Bro, ich schwöre, Justin Bieber ist nicht mein Dad! Scotty ... Scotty ... Scotty ist mein Dad!“