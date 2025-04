Der allerbeste Spritzer für den Strand gesucht

Blindverkostung im Haus des Weines

In diesen drei Kategorien waren alle burgenländischen Winzer aufgerufen, ihre Kostproben in 0,33-Liter-Glasflaschen einzureichen: Weißer Spritzer, Rosé-Spritzer und aromatisierter Spritzer. Die 50-fache Blindverkostung im „Haus des Weines“ in Donnerskirchen führte Dienstag eine Fachjury durch. „Wir sind am Strand, es geht um Sport. In diesem Ambiente soll sich die Vielfalt des Burgenlandes ebenso beim Spritzer zeigen“, erklärt Christian Zechmeister, Geschäftsführer des Weintourismus.