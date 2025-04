Dominoeffekt: Anlagenbauer ging das Geld aus

3,58 Millionen Euro Schulden

So wurde am Dienstag über die SRW Holding GmbH in Vorchdorf ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet, berichtet der Österreichische Verband Creditreform. Die Passiva der Gesellschaft belaufen sich laut dem Gläubigerschutzverband auf rund 3,58 Millionen Euro. Rund 50 Gläubiger und vier Dienstnehmer sind von der Insolvenz betroffen.