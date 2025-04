So kreativ sind die Oberösterreicher am 1. April

Nicht jeder, der in den April geschickt wird, findet das auch lustig. Wie zum Beispiel jener Kollege, der seit gestern weiß, dass es doch keine Steinläuse gibt. Aber alle anderen haben was zum Schmunzeln. Wie kreativ viele Landsleute am 1. April sind, zeigt unser Streifzug durch die sozialen Medien.