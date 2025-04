Papa holte Alkolenker (21) nach wildem Unfall ab

Mehrmals hatte sich ein 21-jähriger Alkolenker in OÖ mit seinem Auto überschlagen, bevor der Wagen in einem Garten liegen blieb. Doch anstatt die Polizei zu rufen, floh der Alkolenker in einen nahen Wald. Als die Beamten ihn anriefen, erfuhren sie, dass ihn sein Papa einfach abgeholt hatte.