Steigende Zahlen: Fast 400.000 arbeitslos

Die Arbeitslosenrate per Ende März erhöhte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 7,4 Prozent. Die Arbeitslosigkeit steige aber „nicht so stark, wie es die wirtschaftlich angespannte Situation erwarten ließe“, sagt AMS-Vorstand Johannes Kopf in einer Stellungnahme. „Besonders vom konjunkturellen Tief betroffen“ seien weiterhin die Industrie und der Handel, so Kopf.