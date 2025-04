Meister Sturm kooperiert mit Burgenlands Akademie

Der Sinn dahinter ist offensichtlich: Junge burgenländische Talente sollen wieder eine deutliche bessere Perspektive haben und nach der Ausbildung in Mattersburg eine Karriere als Profi in der Bundesliga starten können. „Mit der strategischen Partnerschaft des SV AKA Burgenland und Sturm Graz erfährt die Fußballakademie in Mattersburg eine deutliche Aufwertung“, ist Doskozil überzeugt, „unsere fußballerischen jugendlichen Aushängeschilder rücken damit stärker ins Rampenlicht und haben in Hinkunft mehr Chancen, ihren Traum als Profifußballer zu verwirklichen.“