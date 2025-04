Kristin Davis: Wurde zu Oben-ohne-Szene gezwungen

„Er hat mich gezwungen, es zu tun!“ Während ihre „Sex and the City“-Kollegin Sarah Jessica Parker eine „Anti-Nackt-Klausel“ im Vertrag hatte, musste sie gleich zweimal die Hüllen fallen lassen. In ihrem „Are You Charlotte“-Podcast verriet Kristin Davis jetzt, dass sie selbst nicht oben ohne vor der Kamera stehen wollte – ihr aber vom Produzenten keine Wahl gelassen worden sei.