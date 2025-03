Wien: Unbekannter beschädigt mutwillig 84 Autos

Am frühen Sonntagmorgen spielten sich in Wien-Donaustadt unglaubliche Szenen ab. Ein aufmerksamer Anwohner beobachtete aus seinem Fenster, wie ein Mann mehrere geparkte Autos mutwillig beschädigte. Sofort verständigte er die Polizei, doch als die Beamten am Tatort eintrafen, war der Randalierer bereits verschwunden. Eine Fahndung im näheren Umkreis blieb erfolglos.