800 bezaubernde Hühner suchen zweite Chance

System auf Profit ausgelegt

„Unser System ist auf bestmöglichen Profit ausgelegt. Daher müssen die Bauern die Hennen leider nach so kurzer Zeit austauschen, weil sie es sonst selber finanziell nicht schaffen. Wir sind froh, dass uns der Bauer die Hühner übergibt und wir ihnen ein zweites Leben ermöglichen können“, so die Niederösterreicherin. Wer noch eines der Tiere ergattern will, muss allerdings schnell sein.