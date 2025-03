Roglic gewinnt Katalonien-Rundfahrt

Damit zeigt sich der 35-Jährige in diesem Frühjahr bereits in guter Form. Roglic will in diesem Jahr den Giro d‘Italia und die Tour de France in Angriff nehmen. 2023 hatte er die Italien-Rundfahrt bereits gewonnen. Bei der Tour reichte es 2020 zum zweiten Platz, als er knapp gegen Tadej Pogacar verlor.